Возгорание на Метелевском водозаборе произошло на месте складирования строительного мусора

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Возгорание в Метелевском водозаборазе произошло на месте складирования строительного мусора и остатков полиэтилена, который используется при реконструкции сооружений. На водоснабжении города это никак не отразится.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе "Росводоканала Тюмень"

"На месте работают специалисты МЧС, возгорание практически потушили. Водоочистные сооружения работают в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

В МЧС по Тюменской области добавили, что в настоящее время пожар локализован на площади 50 кв.м. "По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение полиэтилена и пластиковых труб на строительной площадке. На месте продолжают работать 16 человек и пять единиц техники. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ведомстве.

Виктория Макарова