  • 25 октября 202225.10.2022вторник
  • USD61,1629
    EUR60,1575
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Возгорание на Метелевском водозаборе произошло на месте складирования строительного мусора

Происшествия, 16:48 25 октября 2022

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Возгорание в Метелевском водозаборазе произошло на месте складирования строительного мусора и остатков полиэтилена, который используется при реконструкции сооружений. На водоснабжении города это никак не отразится.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе "Росводоканала Тюмень"

"На месте работают специалисты МЧС, возгорание практически потушили. Водоочистные сооружения работают в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

В МЧС по Тюменской области добавили, что в настоящее время пожар локализован на площади 50 кв.м. "По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение полиэтилена и пластиковых труб на строительной площадке. На месте продолжают работать 16 человек и пять единиц техники. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ведомстве.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# возгорание , Метелевский водозабор , Росводоканал Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:14 25.10.2022Ялуторовчанин из ревности забил подругу до смерти
16:52 25.10.2022В Тюмени вандалы повредили стекла подземного перехода на Пермякова
16:48 25.10.2022Возгорание на Метелевском водозаборе произошло на месте складирования строительного мусора
10:54 25.10.2022Тюменец зарезал знакомого и пришел в полицию с повинной