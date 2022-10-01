Для мобилизованных создадут форму обратной связи по вопросам выплат на Госуслугах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специальную форму обратной связи по вопросам выплат и предоставления поддержки для мобилизованных россиян запустят на Госуслугах. Также будет будет создан сервис для информирования граждан о мерах поддержки военнослужащих и членов их семей.

Об этом в ходе заседания координационного совета сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет Telegram-канал правительства России.

Кроме этого, он рассказал, что денежное довольствие для рядовых мобилизованных составит 195 тыс. рублей. В зависимости от звания предусматриваются повышенные выплаты. Необходимые денежные средства уже довели до Министерства обороны России. Координация предоставления ежемесячных выплат поручена вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову.