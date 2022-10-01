  • 26 октября 202226.10.2022среда
  • USD61,3326
    EUR60,4648
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Для мобилизованных создадут форму обратной связи по вопросам выплат на Госуслугах

Общество, 21:55 25 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специальную форму обратной связи по вопросам выплат и предоставления поддержки для мобилизованных россиян запустят на Госуслугах. Также будет будет создан сервис для информирования граждан о мерах поддержки военнослужащих и членов их семей.

Об этом в ходе заседания координационного совета сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет Telegram-канал правительства России.

Кроме этого, он рассказал, что денежное довольствие для рядовых мобилизованных составит 195 тыс. рублей. В зависимости от звания предусматриваются повышенные выплаты. Необходимые денежные средства уже довели до Министерства обороны России. Координация предоставления ежемесячных выплат поручена вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# госуслуги , мобилизация , Правительство РФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:55 25.10.2022Для мобилизованных создадут форму обратной связи по вопросам выплат на Госуслугах
18:14 25.10.2022Общежитие №2 Тюменского медуниверситета открыли после капитального ремонта
18:09 25.10.2022Пункты приема старых шин откроют в Тюмени
17:58 25.10.202226 октября - события дня