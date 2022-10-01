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Рекордный урожай собрали аграрии Ишимского района

Общество, 10:14 26 октября 2022

из Telegram-канала департамента агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: из Telegram-канала департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Зерноуборочная кампания завершилась в Ишимском районе 25 октября. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава муниципального образования Сергей Ломовцев.

С площади 88,6 тыс. га аграрии района собрали рекордный урожай зерна - 288 тыс. тонн в первоначально оприходованном весе при урожайности 32,5 центнеров с гектара.

"Валовой сбор - свыше 14% всего урожая Тюменской области, а это весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона", - отметил Сергей Ломовцев.

Глава района подчеркнул, что такой результат достигнут благодаря профессионализму, самоотдаче, преданности избранному делу хлеборобов.

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# Ишимский район , уборка урожая

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