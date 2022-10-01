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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области снизилась на 10%

Общество, 11:07 26 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 10% снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюменской области за последнюю неделю, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

При этом среди взрослых и детей в возрасте от 7 до 14 лет эпидпорог превышен, среди малышей в возрасте до двух лет и от 3 до 6 лет заболеваемость невысокая. Регистрируются респираторные вирусы не гриппозной этиологии.

Для профилактики гриппа в регионе продолжается прививочная кампания. Вакцинировано уже более 35% от совокупного населения.

Для профилактики специалисты также советуют носить защитные маски, чаще мыть руки, использовать кожные антисептики, соблюдать социальную дистанцию. При появлении первых признаков заболевания не заниматься самолечением, а обращаться к врачу.

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# ОРВИ , Роспотребнадзор

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