Тюменские магистранты могут претендовать на стипендию фонда Потанина

| Фото: группа "Благотворительный фонд Владимира Потанина" ВКонтакте | Фото: группа "Благотворительный фонд Владимира Потанина" ВКонтакте

Студенты очной магистратуры вузов Тюменской области могут поучаствовать в стипендиальном конкурсе фонда Владимира Потанина. Прием заявок продлится до 21 ноября, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Для участия необходимо зарегистрироваться в электронном виде в личном кабинете на портале Фонда. Конкурс проводится один раз в год, в два этапа. Победители первого получат право побороться за победу на втором этапе конкурса. По итогам определяются 750 студентов, которым с февраля 2023 года и до окончания учебы в магистратуре будет выплачиваться ежемесячная именная стипендия в размере 25 тыс. рублей.

Подробнее о стипендиальном конкурсе можно прочитать на официальном сайте.

На системную поддержку могут рассчитывать студенты очной магистратуры 75 вузов — участников стипендиальной программы.

Напомним, что в списке из 75 участников стипендиальной программы Владимира Потанина 2022-2023 годов есть Тюменский государственный и Тюменский индустриальный университеты.