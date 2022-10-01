У тюменских гимназистов возрос интерес к истории родной страны

| Фото: Библиотечно-информационный центр гимназии№16 ВКонтакте | Фото: Библиотечно-информационный центр гимназии№16 ВКонтакте

Происходящие в России и на мировой арене события всколыхнули интерес школьников к истории родной страны. Поэтому сейчас у учеников гимназии № 16 пользуются спросом публицистические, научно-популярные и художественные издания на заданную тему.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" рассказала педагог-библиотекарь информационно-библиотечного центра образовательного учреждения Елена Фоменко.

По словам специалиста, ученики активно берут книги на предстоящие осенние каникулы. Запросы у школьников разные, в зависимости от возраста. Если младшее звено любит произведения Холи Вебб, берет серию книг про Манюню Наринэ Абгарян, то ребята от 12 лет предпочитают истории Кэролайн Кинпр о Ненси Дрю, романы Нила Гейма, произведения в жанре фэнтэзи. У старшеклассников требования уже более разнообразные. Они спрашивают Рэя Бредбери, братьев Стругацких, Дэна Брауна, Стивена Хоккинга, Харуки Мураками, Жюля Верна, Конан Дойля, книги по истории Отечества и, конечно, нестареющую русскую классику.

| Фото: Библиотечно-информационный центр гимназии№16 ВКонтакте | Фото: Библиотечно-информационный центр гимназии№16 ВКонтакте

"Стараемся комплектовать фонд не только обязательной литературой, которая идет в рамках учебной программы, но и книгами для души, приобретаем новые книги любимых ребятами популярных авторов. Чтобы у читателя был выбор, он мог прийти и взять книгу, которая ему понравилась. Формируем фонд, учитывая требования школьной программы и пожелания детей", - подчеркнула эксперт.

Читателей в гимназии насчитывается больше двух тысяч. Это дети, учителя и участницы клуба "Мамино чтение".

Педагог рассказала, что в рамках школьного гимназического проекта "Гимназия–территория чтения" были расширены границы информационно-библиотечного центра. На трех этажах учебного заведения разместили стеллажи, где книги стоят в свободном доступе. Своеобразный книгообменник, который пользуется популярностью. Гимназисты с удовольствием берут книги, чтобы скрасить досуг интересным чтением на перемене и дома, а взамен часто дарят библиотеке свои книги.

| Фото: Библиотечно-информационный центр гимназии№16 ВКонтакте | Фото: Библиотечно-информационный центр гимназии№16 ВКонтакте

Самый необычный запрос, который запомнился библиотекарю, поступил от пятиклассника. Молодой человек 11 лет попросил выдать ему на дом "Капитал" Карла Маркса. Правда, не объяснил, почему его заинтересовали труды немецкого философа. А в Международный день школьных библиотек, 24 октября, два пятиклассника пришли за биографиями Владимира Ленина и Льва Троцкого.

Добавим, что по информации руководителя ассоциации школьных библиотекарей Тюменской области Ольги Чекановой, всего на территории региона по состоянию на январь 2022 года действуют 420 школьных библиотек, из них 43 – в статусе информационно-библиотечных центров. В этих учреждениях работает 441 человек: 202 педагога-библиотекаря, 202 библиотекаря, два заведующих школьными библиотеками и 35 – на других должностях.

Инна Кондрашкина