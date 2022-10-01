На полигоне под Ишимом мобилизованные отрабатывают навыки стрельбы из противотанковой пушки и гаубицы

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Навыки стрельбы из противотанковой пушки и гаубицы отрабатывают мобилизованные на полигоне под Ишимом. Артиллеристы уже прошли теоретическую подготовку в пункте боевого слаживания, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Инструкторы отмечают, что мобилизованные быстро учатся и делают успехи. Стрельбы продолжаются три дня, батареи тренируются посменно: одни уезжают, другие приезжают. На период практики живут в палаточном лагере.

По словам участника учебной стрельбы Алексея для начала они подготавливают орудие.

"Чтобы точнее стрелять его нужно вкопать, оборудовать позицию. Ребята стараются, освоили все на отлично, вспоминают воинские специальности, действуют уверенно. Все понимают, куда едут, и ответственно к этому готовятся", - поделился мобилизованный.

Навыки отрабатывают на противотанковой пушке и гаубице. Задача – за определенное время поразить необходимое количество целей.