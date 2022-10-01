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В России будет создана национальная система противодействия DDoS-атакам

Общество, 18:53 26 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Национальную систему защиты российских ресурсов от DDoS-атак из-за рубежа создает Роскомнадзор. Она базируется на оборудовании для глубокой фильтрации трафика. Необходимость обусловлена кратным увеличением атак на российское информационное пространство в условиях специальной военной операции.

Выступая на XXI форуме "Спектр – 2022" директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра Сергей Хуторцев отметил, что ведомство приняло непосредственное участие в отражении внешних атак. Так, за период с начала специальной военной операции Центр зафиксировал и отразил 40 значимых DDoS-атак на операторов связи и российские информационные ресурсы.

Устранено 6 тыс. 630 нарушений маршрутизации трафика, защищено более 6 тыс. ресурсов от внешнего деструктивного воздействия посредством фильтрации иностранного трафика при помощи технических средств противодействия угрозам. Также спикер сообщил о том, что у Центра есть возможность в реальном времени выявлять такие распространённые типы аномалий трафика, как петля через границу РФ, утечка и перехват маршрута.

Кроме того, на форуме был анонсирован запуск отечественного публичного портала, который аналогично сервису Downdetector предоставит возможность всем российским интернет-пользователям оставлять жалобы на работу различных сервисов, изучать географию зафиксированных проблем. Одной из ключевых особенностей портала станет сервис Looking glass, который позволит операторам связи и техническим специалистам проверять маршрутизацию из удаленной сети.

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# кибербезопасность , Роскомнадзор

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