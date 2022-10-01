305 тонн продуктов и вещей собрали тюменцы для бойцов СВО и беженцев

Более 1 тыс. 500 человек и 435 организаций Тюмени приняли участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих и их семьей, беженцев.

Об этом рассказал на своих страницах в соцсетях глава Тюмени Руслан Кухарук. Ранее он побывал в региональном оперативном волонтерском штабе #МыВместе в рамках визита в Тюмень заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгения Грачева.

"Ежедневно и практически круглосуточно осуществляется работа волонтеров, общественных организаций по сбору вещей и продуктов, их упаковке и распределению, по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. За несколько месяцев тюменцы собрали и направили в западные регионы страны один железнодорожный вагон и 24 большегрузные машины помощи, что составило 305 тонн", - подчеркнул глава города.

Вместе с Евгением Грачевым они также посетили первую в Тюмени социальную гостиную для семей мобилизованных, которая открылась в региональном центр "Семья".