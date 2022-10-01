Уральскую трассу М-5 усилили дополнительным покрытием

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Устройство слоев износа выполнили на 18-километровом участке М-5 "Урал" в районе Бронниц (Московская область), сообщается на сайте Минтранс России.

Технология позволяет восстановить изношенное покрытие, устранить дефекты, улучшить сцепление, а также продлить срок службы конструктивных слоев дорожной одежды.

Добавим, М-5 "Урал" — это бесплатная федеральная автомобильная дорога, связывающая Москву и ряд регионов на востоке страны.