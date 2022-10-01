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Молодежную лабораторию нефтепромысловой химии откроют в ТИУ

Общество, 16:35 27 октября 2022

пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Молодежная лаборатория нефтепромысловой химии появится в Тюменском индустриальном университете. Здесь молодые ученые реализуют проект по разработке отечественных активных основ и готовых композиций химических реагентов под особенные геолого-промысловые условия нефтегазодобывающих предприятий. Он направлен на импортозамещение иностранных аналогов нефтехимии, сообщает пресс-служба вуза.

Молодежная лаборатория нефтепромысловой химии войдет в Научно-образовательный центр развития научных компетенций ТИУ. Возглавит ее кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геологии месторождений нефти и газа Римма Абдрашитова.

"Мы предлагаем комплексный подход к решению сложной и актуальной проблемы разработки и создания химических реагентов для борьбы с осложнениями, возникающими при добыче, подготовке и транспортировке нефти с учетом особенностей геолого-промысловых условий месторождений. При разработке реагентов во внимание берутся такие важные факторы, как производительность, цена, доступность отечественного сырья, стойкость, безопасность при транспортировке и хранении, экологичность, совместимость и другие", - рассказала Римма Абдрашитова.

Добавим, проект рассчитан на три года с общим объемом финансирования более 50 млн рублей и будет реализован совместно с компанией "ТюменьНефтеТехнологии".

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# нефтехимия , ТИУ

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