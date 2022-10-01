Тюменцам рассказали, как составить новое резюме при смене профессии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как верно составить резюме при смене профессии, рассказала руководитель пресс-службы HeadHanter Урал Анна Осипова на вебинаре "Как освоить новую профессию и сменить карьерный вектор". Мероприятие состоялось в формате онлайн 27 октября. Специалист привела в пример несколько основных правил.

В первую очередь она посоветовала описывать только последние 5-7 лет опыта работы. При этом нужно сделать фокус на последние три года или на релевантный опыт, если он был ранее. О начальных этапах карьеры, по ее словам, лучше не расписывать подробно или упомянуть про него одной строкой. В целом все резюме нужно создавать максимально конкретным.

"Не перегружайте его. Используйте лаконичные формулировки. Если вы собираетесь стать, например, IT-специалистом, а ранее были бухгалтером или связаны с экономической сферой, то постарайтесь найти в этих профессиях что-то общее. Так, можно указать одной фразой, что вы умеете работать с большим объемом информации. Ваше резюме в формате hh.ru должно составлять не более четырех листов, в формате word – до двух", - добавила Анна Осипова.

По статистике HeadHanter, за последние 10 лет 33 % россиян кардинально сменили род деятельности. В 2022 году сменить профессию планируют 57 % жителей страны. Чаще всего это люди старше 35 лет, а также специалисты сферы продаж, административный персонал и работники банков. Самая популярная сфера, которую соискатели хотели бы освоить – IT.

Виктория Макарова