  • 28 октября 202228.10.2022пятница
  • USD61,3589
    EUR61,5718
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области газовики выполнили 85% работ по техобслуживанию внутридомового оборудования

Экономика, 11:00 28 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Техническое обслуживание газового оборудования выполнено на 85% от годового плана специалистами "Газпром газораспределение Север" в Тюменской области. Оно проводится раз в год по графику.

Главная задача — обеспечить безопасность, поскольку даже незначительная утечка газа может привести к трагедии. Регулярная инспекция помогает предупредить и устранить возможные утечки газа; выявить неправильно подключенные плиты или колонки; еще раз напомнить владельцам о правилах эксплуатации; обнаружить вышедшую из строя или устаревшую технику.

В конце проверки мастер проводит инструктаж о безопасном обращении с газовым оборудованием. Он также может указать на необходимость замены устройства, если оно вышло из строя или истек срок эксплуатации. Кроме того, составляет акт проверки в двух экземплярах, где указываются дата и время проверки, перечень выполненных работ, и другие данные.

Как рассказал слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Владимир Кучин проверяется в целом работоспособность оборудования, а начинается осмотр с наружного газопровода. В преддверии холодов специалисты рекомендуют внимательнее относиться к работе газового оборудования.

"Рекомендуем абонентам следить за дымоходами, вентканалами, если есть обледенение, то убирать его своевременно. Если почувствуют запах газа, то вызывать аварийную бригаду. Звонить на 104, с мобильного звонок бесплатный", - пояснил Владимир Кучин.

После осмотра специалисты заполняют акт выполненных работ, сумма техобслуживания включается в квитанцию по оплате за газ отдельной строкой, выдают рекомендации и перезаключают договоры.

"Техническое обслуживание осуществляется на основании договора, который является обязательным условием для поставки потребителям газа. В случае отсутствия договора поставщик вправе в одностороннем порядке осуществить приостановку газа потребителю даже в случае его своевременной и полной оплаты", - уточнила руководитель группы эксплуатации внутридомового газового оборудования "Газпром газораспределение Север" Юлия Попова.

Ответственность за состояние дымоходов и вентиляционных каналов в частном доме несет собственник, а в многоквартирном доме – управляющая организация. Вовремя выявленные нарушения позволят предотвратить все негативные последствия при использовании газа в быту, напомнила руководитель.

Графики технического обслуживания размещены на сайте компании. Оставить заявку на ремонт или перенести заявку на техобслуживание можно по телефону: 63-17-00.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# газ , газовое оборудование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:38 28.10.2022Строительство нового водопровода по Салаирскому тракту в Тюмени начнется в 2023 году
12:05 28.10.2022Тюменских предпринимателей ждет бесплатный мастер-класс по усилению продаж
11:54 28.10.2022Менее суток займет поездка на скором поезде по маршруту Екатеринбург - Москва через Транссиб
11:43 28.10.2022Тюменский агропром стал закупать на 12% больше отечественной сельхозтехники