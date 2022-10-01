В Тюменской области газовики выполнили 85% работ по техобслуживанию внутридомового оборудования

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Техническое обслуживание газового оборудования выполнено на 85% от годового плана специалистами "Газпром газораспределение Север" в Тюменской области. Оно проводится раз в год по графику.

Главная задача — обеспечить безопасность, поскольку даже незначительная утечка газа может привести к трагедии. Регулярная инспекция помогает предупредить и устранить возможные утечки газа; выявить неправильно подключенные плиты или колонки; еще раз напомнить владельцам о правилах эксплуатации; обнаружить вышедшую из строя или устаревшую технику.

В конце проверки мастер проводит инструктаж о безопасном обращении с газовым оборудованием. Он также может указать на необходимость замены устройства, если оно вышло из строя или истек срок эксплуатации. Кроме того, составляет акт проверки в двух экземплярах, где указываются дата и время проверки, перечень выполненных работ, и другие данные.

Как рассказал слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Владимир Кучин проверяется в целом работоспособность оборудования, а начинается осмотр с наружного газопровода. В преддверии холодов специалисты рекомендуют внимательнее относиться к работе газового оборудования.

"Рекомендуем абонентам следить за дымоходами, вентканалами, если есть обледенение, то убирать его своевременно. Если почувствуют запах газа, то вызывать аварийную бригаду. Звонить на 104, с мобильного звонок бесплатный", - пояснил Владимир Кучин.

После осмотра специалисты заполняют акт выполненных работ, сумма техобслуживания включается в квитанцию по оплате за газ отдельной строкой, выдают рекомендации и перезаключают договоры.

"Техническое обслуживание осуществляется на основании договора, который является обязательным условием для поставки потребителям газа. В случае отсутствия договора поставщик вправе в одностороннем порядке осуществить приостановку газа потребителю даже в случае его своевременной и полной оплаты", - уточнила руководитель группы эксплуатации внутридомового газового оборудования "Газпром газораспределение Север" Юлия Попова.

Ответственность за состояние дымоходов и вентиляционных каналов в частном доме несет собственник, а в многоквартирном доме – управляющая организация. Вовремя выявленные нарушения позволят предотвратить все негативные последствия при использовании газа в быту, напомнила руководитель.

Графики технического обслуживания размещены на сайте компании. Оставить заявку на ремонт или перенести заявку на техобслуживание можно по телефону: 63-17-00.

Оксана Корнеенкова