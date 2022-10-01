Крупнейший за Уралом теннисный центр открыли в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крупнейший за Уралом теннисный центр "Лидер", в котором можно проводить соревнования международного уровня, открыли на ул. Народной в Тюмени 27 октября. Комплекс выполнен по современным стандартам, а хорошие условия позволяют спортсменам добиваться больших результатов, считает заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Сейчас спрос на большой теннис растет. Это динамичный вид спорта, который заставляет думать. Его зачастую называют шахматами в движении. Для нас это был приоритетный проект, регион оказал необходимую помощь для того, чтобы он был реализован в заявленные сроки. Инвестор все сделал в лучшем виде. 24 корта – 12 крытых и столько же открытых – это уникальное предложение сегодня", – поделился на открытии Андрей Пантелеев.

Он убежден, что для тех, кто нашел себя в теннисе, этот проект является перспективным и важным. Замглавы региона отметил, что сегодня Тюменская область находится в лидерах по количеству людей, интересующихся спортом, и необходимо дать жителям разнообразие видов спорта. "Мы развиваемся, вкладываемся в то, чтобы люди занимались спортом. А самое главное, бизнес успевает за этой тенденцией и формирует такие уникальные проекты", – заключил он.

По словам Андрея Пантелеева, в районе ул. Народной, который сейчас активно застраивается, заметно формирование спортивного кластера.

Центр возводили три года. Генеральный директор группы компаний "ТИС", президент Федерации тенниса Тюменской области Виктор Беличенко признался, что процесс строительства был непростой, особенно в последний год. "На завершающей стадии всегда сложнее. Выявляются какие-то нюансы и их приходится устранять. Такой объект социальной направленности мы строим впервые. Полагаю, это центр будут посещать около 1000-1500 человек", – сказал он.

Виктор Беличенко акцентировал внимание собравшихся на решениях, которые выполнены "не как у людей". В центре нет окон, приборы отопления находятся под потолком. Специальное нескользящее покрытие после того, как были залиты фундаментные плиты, рабочие тщательно укладывали девять месяцев.

Площадь здания более 9 тыс. кв. м. В нем три этажа. На первом расположены крытые корты, раздевалки, медпункт, на втором находится магазин спортивных товаров, на третьем – лаунж-зона, откуда можно наблюдать за тренировочным процессом и соревнованиями. Родители, которые приведут детей на занятия, сами могут посетить здесь тренажерный зал.

В создание крупного объекта инвестор ООО "Гарантия" вложило 450 млн рублей. Отметим, на сегодня в Тюмени насчитывается 1 тыс. 675 спортивных объектов.

Инна Пахомова