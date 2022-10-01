День рождения Конька-горбунка отметят жители Тюмени спектаклем и интерактивами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Интерактив, викторина на знание произведения Петра Ершова и спектакль ждут тюменцев на "Дне рождении Конька-горбунка" в Тюменском театре кукол 29 октября, сообщает областной департамент культуры.

"В сказке нашего знаменитого земляка Петра Ершова Иван-дурак – настоящий герой, скромный, обаятельный, любознательный. И еще он обаятельный. Хорошие люди его любят, в чудесных приключениях ему помогают диковинные существа, все ему удается! Главный помощник Ивана – Конек-горбунок - хоть и неказист, ради дружбы на все пойдет, а в беде не бросит", – рассказали авторы постановки.

Время показа спектакля – в 11 и 14 часов. Стоимость – от 300 до 600 рублей. Возрастное ограничение: 6+.