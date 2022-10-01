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Строительство нового водопровода по Салаирскому тракту в Тюмени начнется в 2023 году

Экономика, 12:38 28 октября 2022

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

С опережением намеченного срока подготовили специалисты тюменского водоканала технические условия для строительства сетей в населенных пунктах по Салаирскому тракту. На их основании разработают проект возведения нового водопровода протяженностью 30 км, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

Он свяжет с централизованной системой водоснабжения деревню Решетникова, поселки Туринский и Новотарманский, а также деревню Молчанова. Строительство планируется начать в 2023 году.

Работы ведутся в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного между правительством Тюменской области, администрацией района и компанией "Росводоканал Тюмень".

"Технические условия – неотъемлемая часть плана развития системы водоснабжения. Они разработаны с учетом перспективного развития территории, чтобы к построенной централизованной системе смогли подключиться все объекты социальной инфраструктуры и жилые дома", - отметила гендиректор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

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# водопровод , Росводоканал Тюмень

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