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Тобольских школьников приглашают на "Научные смены"

Общество, 11:01 29 октября 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серия образовательных мероприятий "Научные смены" для школьников 9-12 лет стартует в Тобольске 31 октября. Участники проведут эксперименты, создадут инженерные устройства, сообщает администрация Тобольска.

Программа "Инженеры-изобретатели" направлена на развитие актуальных навыков и компетенций школьников с акцентом на инженерное проектирование, а также на повышение компетенций и развитие педагогов. Занятия будут проводиться ежедневно до 4 ноября с 10 до 13 часов.

Проект реализуется при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".

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# образовательная программа , Тобольск , школьники

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