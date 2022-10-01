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Тюменских старшеклассников приглашают на отборочный тур всероссийской олимпиады по избирательному праву

Общество, 10:02 30 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать в отборочном туре регионального этапа всероссийской олимпиады "Софиум" по вопросам избирательного права и избирательного процесса предлагают ученикам 10-11 классов школ Тюменской области. Тур пройдет в дистанционном формате с 1 по 15 ноября.

Ребятам предстоит решить пять ситуационных задач и написать творческое эссе по предложенной теме. За ответ на ситуационную задачу начисляется от 1 до 5 баллов, за написание эссе — от 1 до 15 баллов, максимальное количество баллов — 40.

Работы участников оценят в территориальных избирательных комиссиях Тюменской области и избирательной комиссии города Тюмени. Итоги отборочного тура опубликуют не позднее 24 ноября на официальном сайте облизбиркома.

Второй тур регионального этапа пройдет с 25 ноября 2022 года по 31 января 2023 года. К участию в нем допустят школьников, набравших наибольшее количество баллов в первом этапе — не более трех человек, сообщает избирательная комиссия Тюменской области.

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# избирательные комиссии , олимпиады , школьники

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