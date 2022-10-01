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Тюменские мобилизованные начали получать единовременную выплату от региона в 100 тысяч рублей

Общество, 12:16 28 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей начали поступать мобилизованным в Тюменской области. Разовая выплата призванным в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации перечисляется из областного бюджета, сообщает информационный центр региона.

Выплаты поступают автоматически на счета мобилизованных тюменцев в течение трех рабочих дней после получения сведений из областного военного комиссариата. Заявления писать никуда не нужно, специалисты перечисляют средства максимально оперативно.

Выплата не учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения мер соцподдержки, то есть, если человек получал пособие, которое рассчитывалось исходя из дохода, то выплаты не повлияют на расчет пособия.

Напомним, такое решение принял губернатор региона Александр Моор, чтобы поддержать семьи призванных граждан.

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# единовременные выплаты , мобилизация

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