Тюменцам рассказали, как правильно хранить урожай

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Собирать корнеплоды нужно только в сухую погоду, так как их нельзя закладывать на хранение в сыром, не просушенном виде. О том, как хранить урожай тюменцам рассказали специалисты Россельхозцентра.

Морковь необходимо раскладывать в полиэтиленовые мешочки по 15 – 20 штук и, не завязывая, опускать в подпол.

У свёклы обязательно нужно обрезать хвостик, с капусты убрать кроющие листья, и плотно обернуть пищевой пленкой в несколько слоёв. Держать в подполе можно до весны, а то и до свежего урожая.

Лук можно хранить, заплетая его в косы, или в пластмассовых ящиках, застеленных газетой, чтобы он впитывал лишнюю влагу. Так урожай лука хранится в доме при комнатной температуре 20-25 градусов.

Головки чеснока просушенного, чистого, обрезанного можно держать в трёхлитровых банках, закрытых марлей в 2-3 слоя, зафиксированной обыкновенной резинкой. Хранится при комнатной температуре в ящиках кухонного стола до свежего урожая.

Также специалисты Россельхозцентра поделились как ускорить созревание сладкого перца.

"В наших климатических условиях плоды перца не всегда достигают полной спелости на корню. Для того чтобы он дозрел и приобрёл красный, желтый, оранжевый цвет, и при этом не усыхал, используем один нехитрый приём. Понадобится эмалированная ёмкость (ведро или кастрюля) и хлопчатобумажная ткань, пригодится старый пододеяльник или простынь. На дно застилаем ткань, высыпаем недозрелые перцы, можно положить одно яблоко или уже покрасневший перчик, заворачиваем края, а затем неплотно, чтобы поступал воздух, накрываем крышкой и заносим в дом. Уже через неделю, вы полакомитесь спелым, ароматным перчиком со своего огорода", - пояснили они.