В Тюмени обсудят концепцию освещения гостевых улиц города
Сессия по концепции комплексного освещения гостевых улиц Тюмени пройдет 2 ноября в мультицентре "Контора пароходства". Подать заявку на участие можно до 1 ноября, сообщает Telegram-канал Тюменского агентства развития креативных индустрий.
К обсуждению приглашают архитекторов, урбанистов, представителей органов местного самоуправления, психологов, социологов, представителей творческих профессий, экспертов в сфере городского развития и заинтересованных горожан.
Гости и эксперты разберут актуальные проблемы световой среды гостевых улиц, разработают рекомендации по развитию системы освещения и узнают о специфике работы с городским освещением.
В финале мероприятия участникам предложат попробовать себя в качестве проектировщиков освещения гостевых улиц.
Направить заявку на участие организаторы предлагают по адресу электронной почты: creativeindustry@mail.ru. В ней нужно указать свои фамилию, имя, отчество и должность.