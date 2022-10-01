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В Тюмени обсудят концепцию освещения гостевых улиц города

Общество, 09:08 31 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сессия по концепции комплексного освещения гостевых улиц Тюмени пройдет 2 ноября в мультицентре "Контора пароходства". Подать заявку на участие можно до 1 ноября, сообщает Telegram-канал Тюменского агентства развития креативных индустрий.

К обсуждению приглашают архитекторов, урбанистов, представителей органов местного самоуправления, психологов, социологов, представителей творческих профессий, экспертов в сфере городского развития и заинтересованных горожан.

Гости и эксперты разберут актуальные проблемы световой среды гостевых улиц, разработают рекомендации по развитию системы освещения и узнают о специфике работы с городским освещением.

В финале мероприятия участникам предложат попробовать себя в качестве проектировщиков освещения гостевых улиц.

Направить заявку на участие организаторы предлагают по адресу электронной почты: creativeindustry@mail.ru. В ней нужно указать свои фамилию, имя, отчество и должность.

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# городская среда , Контора пароходства , уличное освещение

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