  • 31 октября 202231.10.2022понедельник
  • USD61,5343
    EUR61,1328
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы могут поддержать проект ОКБ №1 по эпидемиологической безопасности

Общество, 09:19 31 октября 2022

ИА "Тюменская линия"

Команда Областной клинической больницы №1 принимает участие во всероссийском конкуре "Лидер качества в здравоохранении". Это открытый конкурс реализованных командных проектов по решению актуальных проблем качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях, сообщает пресс-служба ОКБ№1.

Для участия в конкурсе приглашают проектные команды специалистов научных, медицинских и иных государственных, частных и общественных организаций. В одну команду могут входить не более пяти человек.

пресс-служба ОКБ№1 | Фото: пресс-служба ОКБ№1

Победителей определят в нескольких номинациях: управление персоналом; лучший опыт применения инструментов проектного управления; обеспечение эпидемиологической безопасности; лучший опыт среднего медперсонала в повышении качества и безопасности; практика применения инструментов информатизации и цифровизации для обеспечения качества и безопасности и общественное признание (проектной команде, набравшей наибольшее количество баллов на онлайн-голосовании).

По итогам онлайн-голосования одна из команд получит награду за общественное признание реализованного проекта. Проголосовать за проект тюменской команды "Создание системы эпидемиологической безопасности в крупном многопрофильном стационаре" можно здесь до 25 ноября.

Церемония награждения состоится в рамках конференции "Медицина и качество – 2022".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение , интернет-голосование , конкурс , ОКБ №1

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:41 31.10.2022В Тюмени запустили акцию "Заботливый прохожий"
09:30 31.10.2022Спектакли современных национальных театров покажут тюменцам на фестивале "Кто ты и откуда?"
09:19 31.10.2022Тюменцы могут поддержать проект ОКБ №1 по эпидемиологической безопасности
09:08 31.10.2022В Тюмени обсудят концепцию освещения гостевых улиц города