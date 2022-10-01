Тюменцы могут поддержать проект ОКБ №1 по эпидемиологической безопасности

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Команда Областной клинической больницы №1 принимает участие во всероссийском конкуре "Лидер качества в здравоохранении". Это открытый конкурс реализованных командных проектов по решению актуальных проблем качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях, сообщает пресс-служба ОКБ№1.

Для участия в конкурсе приглашают проектные команды специалистов научных, медицинских и иных государственных, частных и общественных организаций. В одну команду могут входить не более пяти человек.

| Фото: пресс-служба ОКБ№1 | Фото: пресс-служба ОКБ№1

Победителей определят в нескольких номинациях: управление персоналом; лучший опыт применения инструментов проектного управления; обеспечение эпидемиологической безопасности; лучший опыт среднего медперсонала в повышении качества и безопасности; практика применения инструментов информатизации и цифровизации для обеспечения качества и безопасности и общественное признание (проектной команде, набравшей наибольшее количество баллов на онлайн-голосовании).

По итогам онлайн-голосования одна из команд получит награду за общественное признание реализованного проекта. Проголосовать за проект тюменской команды "Создание системы эпидемиологической безопасности в крупном многопрофильном стационаре" можно здесь до 25 ноября.

Церемония награждения состоится в рамках конференции "Медицина и качество – 2022".