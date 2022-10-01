Несовершеннолетняя девушка разбилась, упав с высоты на улице Эрвье в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тело несовершеннолетней девушки обнаружили под окнами одного из многоэтажных домов на ул. Эрвье в Тюмени днем 28 октября.

Бригада скорой помощи прибыла на место в 14 часов 37 минут – спустя шесть минут после вызова.

"Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось", – рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняют следователи.

Инна Пахомова