Более пяти тысяч человек приняли участие в эко-фестивале "Я = Планета" в Тюменской области

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Более пяти тысяч человек приняли участие в эко-фестивале "Я = Планета" в Тюменской области. АО "Транснефть – Сибирь" оказало поддержку общественной организации "Центр "Свобода" в проведении семейного мероприятия, включающего серию экологических акций разной направленности по эковоспитанию и экопросвящению подрастающего поколения.

На проведение фестиваля АО "Транснефть – Сибирь" в рамках программы благотворительной деятельности направило около 500 тыс. рублей. Масштабный эко-праздник проходил в Тюмени с августа по октябрь. Его участниками стали дети и родители, учащиеся и педагоги школ города, студенты среднеспециальных учебных заведений и вузов, а также жители Тюменского, Исетского, Упоровского, Нижнетавдинского и других районов региона.

На протяжении нескольких месяцев команда проекта проводила экоуроки в школах, конкурс по сбору вторсырья, фестивали, мастер-классы, встречи волонтерских движений. Каждый месяц проходили прямые онлайн-эфиры с представителями городских экосообществ, а также экологические акции, семинары, посадка деревьев. В целом в мероприятиях приняли участие более 5 тыс. человек. Было проведено 25 мастер-классов, 29 познавательных лекций об экологическом воспитании, 247 экоуроков в школах и на предприятиях Тюмени и региона. Кроме того, посажено 30 деревьев на аллее "Я = Планета" в Затюменском экопарке.

АО "Транснефть – Сибирь" на территории присутствия производственных объектов активно и на постоянной основе участвует в проектах по популяризации экологических знаний и волонтерских движений, в мероприятиях по сохранению и восстановлению окружающей среды.