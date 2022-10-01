  • 29 октября 202229.10.2022суббота
  • USD61,5343
    EUR61,1328
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Фильмы ужасов могут влиять на психологическое и соматическое состояние здоровья

Общество, 08:42 29 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Психологическое и соматическое состояния здоровья могут измениться у человека при просмотре фильма ужасов. Некоторые люди при просмотре ужастиков могут потерять до 200 калорий, у других - возникнуть температура и подскочить давление, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

"Безусловно, они делают жизнь ярче. При просмотре такого фильмы мы испытываем настоящий страх при не настоящей угрозе. В финале мы испытываем успокоение и облегчение, потому что после ярких эмоций, когда испугались, наступает осознание, что весь этот ужас не реален", - рассказала ведущий психолог центра "Семья" Уна Журавлева.

Просмотр эмоционального фильма порой помогает принять какое-то решение, поскольку ужастик – это мощный фильм. После взрыва переживаний, а далее успокоения – людям легче справиться с проблемой. Это не зависит от того, какого рода вопрос мучает человека.

У чувствительных людей может повыситься температура, подскочить давление. Людям с больным сердцем лучше отказаться от просмотра страшилок. Людям, которые собираются посмотреть фильм ужасов, стоит адекватно оценивать свое душевное и физическое состояние. Детей стоит в этом ограничивать, поскольку им сложнее осознать границы реальности и вымысла.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кино , психологи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:42 29.10.2022Фильмы ужасов могут влиять на психологическое и соматическое состояние здоровья
19:43 28.10.2022Более пяти тысяч человек приняли участие в эко-фестивале "Я = Планета" в Тюменской области
19:11 28.10.2022Любовь к творчеству объединила участников всероссийского хореографического фестиваля SOMA в Тюмени
18:50 28.10.2022Военнослужащие батальона "Ермак" передали привет родным из расположения