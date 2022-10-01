Любовь к творчеству объединила участников всероссийского хореографического фестиваля SOMA в Тюмени

Любовь к творчеству объединила участников со всей России на IV фестивале хореографических спектаклей SOMA, который проходит в Тюмени с 27 по 30 октября. Таким мнением с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" поделилась эксперт мероприятия, художник танцев, хореограф и режиссер из Москвы Ольга Лабовкина.

"Мне интересно здесь, хочется узнавать больше о том, что делают энтузиасты, потому что все держится на личностях, на внутреннем огне людей, которые этим занимаются. Когда ты видишь независимое искусство, то оно в 90 процентов случаев не имеет поддержки, а это значит, что люди делают такое большое дело не по необходимости, а по любви. И в этом есть особый заряд, на фестивале мы можем развивать его в плане ремесла. Это именно тот заряд, ради которого я приезжаю сюда второй раз. Хочется посмотреть, почувствовать и еще раз пережить", - сказала она.

Ольга Лабовкина отметила, что для нее ценно, когда участники ищут свой хореографический язык, аутентичность, способ выражения, метафоричность, артикуляцию. И на первом дне фестиваля она увидела такие работы, но раскрывать название коллектива не стала, отметив, что сначала нужно просмотреть все номера.

Также эксперт при выставлении оценок смотрит и на другие критерии.

"Для меня важно умение работать с телом, качественное, не поверхностное, чтобы не было штампов. На то мы и занимаемся экспериментами, чтобы отходить от всего общепринятого и создавать новую реальность. Кроме этого, важна целостность высказывания. Как не крути, но мы никогда не уйдем от композиции. Здесь есть свои законы и построения. Важен и визуал, световые решения, динамика. Технические моменты влияют на общее впечатление. Работать экспертом довольно сложно, ответственно. Я все равно сужу по впечатлению, но моя экспертность заключается в том, чтобы уметь это впечатление препарировать и разложить на составляющие", - подчеркнула московский художник танцев.

В конкурсную программу вошли 29 спектаклей. География — от Уссурийска до Санкт-Петербурга. Зрители увидят выступления хореографических коллективов и сольных исполнителей в трех номинациях: детская SOMA kids, молодежная SOMA young, профессионалы — SOMA pro. Дополнительным проектом стал SOMA open – открытая конференция, где теоретики, критики, педагоги и руководители выступают с докладами. Также в этом году пройдет SOMA battle, победитель получит денежный приз.

Подробная программа размещена в группе во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 12+.

Виктория Макарова