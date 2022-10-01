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Марафон по soft skills проведут для школьников и студентов Тобольска

Общество, 10:36 29 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Офлайн и онлайн тренинги по развитию софт компетенций "42,2" стартует для молодых тоболяков в мультицентре "Моя территория" 9 ноября. Принять участие могут школьники 9-11 классов, студенты профессиональных и высших учебных заведений первых и вторых курсов, сообщает сетевое издание "МегаТюмень".

"Благодаря участию в марафоне ребята смогут развить навыки планирования и организации, анализа информации, адаптивности и гибкости, а также углубить навык устной коммуникации и повысить эмоциональный интеллект", - рассказала руководитель мультицентра Екатерина Лезнева.

В течение всего марафона участники будут ассоциировать себя с бегунами, которые преодолевают дистанцию равную 42,2 км. Участники ознакомятся с турнирной таблицей, по которой смогут отслеживать свои успехи. Их ждут онлайн-тренинги, на которых они ознакомятся с информацией о софт-компетенциях, выполнят практические задания по освоению гибких навыков и получат баллы. Те, кто быстрее остальных пройдут дистанцию и наберут наибольшее количество баллов, получат призы: умную колонку, беспроводные наушники или фитнес-браслет.

На финальном событии, которе пройдет 19 ноября участники закрепят результаты онлайн-тренингов и совместно с экспертом по постановке речи научатся грамотно и четко говорить.

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# студенты , школьники

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