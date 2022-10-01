Тюменцы могут оплатить имущественные налоги без начисления пени до 1 декабря 2022 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут оплатить имущественные налоги за квартиры, машины, дома, земельные участки, которые были в собственности в 2021 году, без начисления пени до 1 декабря 2022 года. Общая начисленная сумма для собственников региона превысила 3 млрд рублей, сообщает сетевое издание "Вслух.ру".

Узнать о задолженности по налогам тюменцы могут на сайте Госуслуг. Необходимо в личном кабинете указать свой ИНН, если ранее он там не фигурировал. При наличии долга он отобразится в разделе платежей. Либо будет указана зеленая галочка как подтверждение, что неоплаченных счетов нет. В случае начислений можно перейти в раздел оплаты.

В "Личный кабинет налогоплательщика" на официальном сайте ФНС также можно зайти по логину и паролю от Госуслуг. Через данный сервис нужно направить обращение, если информация по имуществу некорректна, а также оплатить налоги. Добавим, в личном кабинете появился "Семейный доступ", через который родители могут оплатить налоги за своих несовершеннолетних детей. Из 732 тыс. сводных налоговых уведомлений 88 тыс. предназначены несовершеннолетним детям.

Провести оплату также можно через мобильные приложения, банкоматы по штрих-коду и QR-коду. В отделениях банков — по УИН в налоговом уведомлении и банковским реквизитам. В случае неуплаты до 1 декабря будут начисляться пени. Кроме того, взыскание долга возможно через судебных приставов.