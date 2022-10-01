Продуктами, одеждой и медикаментами могут помочь нуждающимся тюменцы

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Продукты, одежду и медикаменты для помощи нуждающимся принимают в тюменском социальном центре "Милосердие". В связи с наступающими холодами работники центра заранее делают запасы, сообщает "АиФ - Тюмень".

"В данный момент нуждаемся в овощах и продуктах длительного хранения - консервация и заморозка", - рассказали сотрудники "Милосердия". Помимо продуктов, организации необходимы медикаменты, средства гигиены, перевязочные материалы, лекарства, средства по уходу за больными. Организация предоставляет ночлег, горячее питание, одежду и обувь. Также оказывают доврачебную помощь.

Теплые вещи, обувь можно принести в центр "Милосердие", который находится по адресу ул. Коммунистическая, 70. По вопросам обращаться по тел: 8 (3452) 62-65-65.