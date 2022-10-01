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Продуктами, одеждой и медикаментами могут помочь нуждающимся тюменцы

Общество, 15:39 29 октября 2022

asi.ru | Фото: asi.ru

Продукты, одежду и медикаменты для помощи нуждающимся принимают в тюменском социальном центре "Милосердие". В связи с наступающими холодами работники центра заранее делают запасы, сообщает "АиФ - Тюмень".

"В данный момент нуждаемся в овощах и продуктах длительного хранения - консервация и заморозка", - рассказали сотрудники "Милосердия". Помимо продуктов, организации необходимы медикаменты, средства гигиены, перевязочные материалы, лекарства, средства по уходу за больными. Организация предоставляет ночлег, горячее питание, одежду и обувь. Также оказывают доврачебную помощь.

Теплые вещи, обувь можно принести в центр "Милосердие", который находится по адресу ул. Коммунистическая, 70. По вопросам обращаться по тел: 8 (3452) 62-65-65.

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# помощь , центр Милосердие

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