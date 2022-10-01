Творческие коллективы приглашают поучаствовать в фестивале народного единства в Тюмени

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Фестиваль "Россия — это мы", приуроченный ко Дню народного единства, пройдет в ДК "Водник" в Тюмени 5 ноября. Творческие коллективы могут подать заявку до 2 ноября, сообщает сетевое издание "Вслух.ру".

Участники могут исполнить два произведения по разным жанрам: вокально-хоровой, инструментальное исполнение, народная хореография, театр малых форм, оригинальный жанр. В рамках фестиваля пройдет выставка декоративно-прикладного творчества. Показать свое искусство могут индивидуальные мастера и коллективы. Им также необходимо подать заявку до 2 ноября.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 45-93-44.