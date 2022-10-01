О риске развития инсульта после коронавируса рассказали тюменские медики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В семь раз возрастает риск инсульта у людей, переживших коронавирус. Он пагубно влияет на сосудистую стенку и свертываемость крови. Тюменские медики рекомендуют обратиться к неврологу после болезни, сообщает "Комсомольская правда – Тюмень".

"Бывают такие инсульты, при которых симптоматика полностью проходит уже через три недели. Это явление называется "малый инсульт". Если симптомы длятся дольше — это обычный инсульт", - рассказала врач-невролог, рефлексотерапевт Тюменского кардиологического научного центра Татьяна Антипина. Она добавила, чтобы функции мозга восстановились, пациенту нужно около двух лет. Длительность зависит от того, как быстро была оказана медицинская помощь и от качества реабилитации

Добавим, каждый год в России фиксируют около 600 тыс. случаев инсульта и их число стремительно растет. Если раньше болезнь преимущественно поражала людей старше 60 лет, то сейчас средний возраст больных составляет 50 лет.