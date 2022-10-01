Выставка, посвященная деятельности последней русской императрицы, открылась в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Милосердное служение императрицы Александры Федоровны" открылась в музее семьи императора Николая II в Тобольске 29 октября. Проект посвящен 150-летию со дня рождения святой царственной страстотерпицы императрицы Александры Феодоровны и 155-летию Российского общества Красного Креста.

Экспозиция насыщена уникальными экспонатами. Она повествует о деятельности последней русской императрицы в Российском обществе Красного Креста, об истории РОКК и сестринского движения в России, а также об обширной благотворительной деятельности царской семьи.

Гости музея смогут увидеть более трехсот экспонатов – походные хирургические наборы и карманную аптечку военнослужащего начала ХХ века, знаки Российского общества Красного Креста, бронзовую печать склада Красного Креста Ее Величества государыни императрицы Александры Федоровны. Также представлены исторические документы, в том числе копия рескрипта Александры Федоровны на имя министра Императорского двора барона Фредерикса о посылке в действующую армию предметов солдатского обихода от 28 февраля 1904 года.

Перед открытием прошло богослужение, которое митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий провел в Большом зале музея. Именно там семья последнего российского императора создала импровизированную церковь.

Выставка рассказывает и о том, как активно участвовали в работе Российского общества Красного Креста жители Тюмени и Тобольска. Об этом, в частности, свидетельствует "Отчет о деятельности Тобольской общины сестер милосердия общества Красного Креста за 1912 год", предоставленный для экспозиции Тюменским музейно-просветительским объединением.

Председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова передала в дар Тюменскому музейно-просветительскому объединению ценный исторический документ – подлинник письма Великой Княжны Татьяны Николаевны, написанного ею З.С. Толстой из Тобольска в 1918 году, а также редкий артефакт – жетон склада для сбора пожертвований Императрицы Александры Федоровны в пользу семей воинов, призванных на войну.

Евгений Бабенко