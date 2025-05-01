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Школьница на самокате попала в ДТП в поселке Боровском

Общество, 20:44 16 мая 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с участием 9-летней школьницы произошло в п. Боровский Тюменского района 16 мая. На "зебре" ее сбил автомобиль Acura.

По предварительным данным, девочка пересекала пешеходный переход на самокате не спешившись. За рулем автомобиля находилась 39-летняя водитель.

"Школьница получила травмы и доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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# ДТП , школьники

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