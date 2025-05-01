До 18 градусов тепла ожидается в Тюменской области в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переменную облачность и дневную температуру воздуха от 14 до 18 градусов тепла прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшие выходные, 17 и 18 мая. Как сообщает центр Фобос, осадки в эти дни маловероятны, ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 9.

В Тюмени в субботу, 17 мая, в течение суток ожидается переменная облачность. Днем от 13 до 15, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер северный с порывами до 7 м/с.

18 мая в течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, днем воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура составит плюс 10. Ветер северный, умеренный.

Следующая неделя начнется в Тюмени с дождей. 19, 20 и 21 мая синоптики прогнозируют высокую вероятность осадков, возможна гроза. Ветер северный с переходом на юго-западный. Температура воздуха в эти дни будет повышаться до 19 градусов, ночью – до составит плюс 11.

Любовь Голышева