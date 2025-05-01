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Дмитрий Губерниев станет ведущим спортивного фестиваля "Тюмень Сильная"

Спорт, 20:00 16 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор, советник министра спорта Российской Федерации Дмитрий Губерниев станет ведущим спортивного фестиваля "Тюмень Сильная", который пройдет на нескольких площадках областной столицы 17 и 18 мая.

"Мы расширяемся. Раньше на фестивале были силовые виды спорта, в этом году на мероприятии мы представим все виды спорта. Также в этом году в Тюмени пройдет первый Кубок России по силовому экстриму. К нам в областную столицу приехали 25 регионов страны", - рассказал на пресс-конференции президент Федерации силового экстрима Тюменской области Александр Калинин.

Гостей мероприятия и спортсменов ждут соревнования по пауэрлифтингу, стритлифтингу, гиревому спорту, воздушной гимнастике, русской борьбе на опоясках, рубке шашкой, матчевые встречи по боксу, детский забег.

"Этот фестиваль является одним из крупнейших в России. С каждым годом он набирает обороты. По этому году видно, что охват видов спорта в Тюмени намного больше, чем на других турнирах. Это привлекает внимание не только профессиональных спортсменов, но и всех любителей спорта, простых граждан", - отметил мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, неоднократный призер и победитель этапов кубка России по силовому экстриму, неоднократный призер чемпионатов Европы и России по бодибилдингу, рекордсмен книги рекордов России Михаил Сидорычев.

17 мая в 9 часов начнется дружеский забег "5 Вёрст" в экопарке Затюменский, а в 21 час желающие пробегут ночной забег "Ласковый май", на который зарегистрировалось более 1 тыс. человек.

18 мая в 9 часов в выставочном зале "Тюменская ярмарка" спортсмены будут ставить рекорды в пауэрлифтинге, армрестлинге, бодибилдинге, стритлифтинге, перетягивании каната, матчевой встречи по муай-тай, продолжатся состязания Кубка России по силовому экстриму.

В Гилевской роще на футбольных полях в 10 часов пройдет спортивный турнир "Кубок футбольных мам – вдохновленные Героями!". В спортивно-стрелковом комплексе "Стальной азарт" в 12 часов пройдут соревнования по силовому триатлону "Паэуртлон – 2025", посвященные памяти капитана полиции Виктора Тимофеева.

Юлия Божок

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# армрестлинг , гимнастика , гиревой спорт , пауэрлифтинг , силовой экстрим

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