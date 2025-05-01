Проект "Здоровое село" пройдет в Исетском районе
Региональный проект "Здоровое село" стартует в Исетском районе 19 мая. Врачи из Тюмени проведут осмотры, диагностику, назначат или скорректируют лечение, а также дадут рекомендации.
График выездов: 19 мая — с. Красново, 20 мая — с. Бобылево, 21 мая — п. Коммунар, 22 мая — с. Рассвет, 23 мая — с. Минино, 24 мая — с. Рафайлово.
Населенные пункты посетят кардиолог, отоларинголог, невролог, акушер-гинеколог, эндокринолог, врач-узи, онколог.
Для посещения врача необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Запись к узким специалистам будет осуществляться после осмотра врачом-терапевтом или фельдшером.