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Проект "Здоровое село" пройдет в Исетском районе

Общество, 19:34 16 мая 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Региональный проект "Здоровое село" стартует в Исетском районе 19 мая. Врачи из Тюмени проведут осмотры, диагностику, назначат или скорректируют лечение, а также дадут рекомендации.

График выездов: 19 мая — с. Красново, 20 мая — с. Бобылево, 21 мая — п. Коммунар, 22 мая — с. Рассвет, 23 мая — с. Минино, 24 мая — с. Рафайлово.

Населенные пункты посетят кардиолог, отоларинголог, невролог, акушер-гинеколог, эндокринолог, врач-узи, онколог.

Для посещения врача необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Запись к узким специалистам будет осуществляться после осмотра врачом-терапевтом или фельдшером.

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