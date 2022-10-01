Под наблюдением тюменских медиков находятся 380 человек, переболевших ковид-пневмонией

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

За 380 пациентами, переболевшими ковид-пневмонией, продолжают наблюдать врачи Тюменского кардиологического научного центра с июля 2020 года. Тогда на исследование пригласили людей, которые проходили лечение в моногоспитале, пишет Мегатюмень.

Обследование тюменцы проходили через три и через 12 месяцев после выписки. Их осматривали узкие специалисты — кардиологи, офтальмолог, невролог, психотерапевт, а также пульмонолог и нефролог, если это требовалось.

"Сейчас мы обработали данные по годичной динамике, — говорит доктор медицинских наук Елена Ярославская. — Очевидно, что количество жалоб в целом снизилось. Если на недомогание на первом визите жаловались больше 80 процентов участников исследования, то сейчас их доля снизилась до 63 процентов. Но если вначале люди чаще жаловались на слабость и утомляемость, то через год на первое место вышла одышка. При этом по данным компьютерной томографии все более-менее нормально, в этом случае одышка может быть симптомом начинающейся сердечной недостаточности".

Еще из особенностей эксперт отметила увеличение индекса массы тела. Через год после ковид-пневмонии участники исследования значимо прибавили в весе, стали чаще выявлять ожирение. Выросла и частота гипертонии — девять новых случаев и восемь случаев впервые диагностированной хронической сердечной недостаточности. Увеличилась жесткость сосудистой стенки, а снижение эластичности сосудов - первый шаг в развитии гипертонии. Также медики обращают внимание на психологическое состояние пациентов. Если в начале исследования люди, перенесшие ковид, чаще жаловались на тревогу и депрессию, то сейчас – на астению – постоянную слабость и усталость.