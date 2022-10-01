Тюменцы могут поддержать социальные проекты земляков

| Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер"

Поддержать два социальных проекта земляков, пошедшие в финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ, могут жители региона до 5 ноября. Победителей объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе". Об этом сообщает информационный центр правительства области.

В числе призеров премии - тобольский проект "Спасая жизнь". Его автором стала Наталья Выставных. Он направлен на обучение населения Тобольска и Тобольского района оказанию первой помощи при несчастных случаях, угрожающих жизни и здоровью людей. Вторая инициатива - "Росводоканал Добро". Проект предусматривает реализацию корпоративного волонтерства для оказания всесторонней помощи нуждающимся: поддержке пожилых, маломобильных людей, детей-сирот, животных, сохранение экологии родного края.

Проголосовать можно по ссылке.