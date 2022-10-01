В Тюмени демонтировано 40 незаконно установленных павильонов в 2022 году

| Фото: r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

40 незаконно установленных павильонов, в том числе 30 — в добровольном порядке, демонтировано в Тюмени в 2022 году. Самовольные киоски продолжают убирать, пишет "Вслух.ру".

Сейчас в Тюмени устанавливают нестационарные торговые объекты в единой концепции. К примеру, они появились на набережной Туры, в Гилевской роще и т.д.

В целом отмечено, что тюменцы стали меньше нарушать правила благоустройства. В 2022 году, по данным на 1 сентября, составлено более 3,7 тыс. протоколов, наложено штрафов на 20,3 млн рублей, взыскано более 13,7 млн рублей.

Напомним, в 2021 году было выявлено 119 незаконно установленных торговых точек. Из них 30 демонтировано в соответствии с муниципальными контрактами, 87 участков освобождено добровольно. Еще два выявили в декабре, фактически их уже нет на месте.