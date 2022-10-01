Тюменские предприниматели узнают, как выстроить сотрудничество с Ираном

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О сотрудничестве тюменского бизнеса с Ираном расскажут на онлайн-встрече "Час с торгпредом" в 13 часов 16 ноября. Экспертом выступит торговым представитель России в Иране Рустам Жиганшин, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Темами вебинара станут: характеристика рынка Ирана, транспортно-логистические маршруты, стратегия продаж продукта иранским партнерам, открытие представительств или дочерней компании в Иране. Участники обсудят тонкости ведения бизнеса с иранскими партнерами, взаимодействие с зарубежными торговыми сетями и дистрибьюторами. Также пройдет сессия "Вопрос-ответ" с предпринимателями.

Вопросы торгпреду принимаются до 11 ноября. На мероприятие необходима предварительная регистрация по ссылке.