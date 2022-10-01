Тюменский педиатр дала рекомендации, как защитить ребенка в период простуд

| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Про защиту организма ребенка от респираторных инфекций, поддержку и укрепления иммунитета рассказала участковый врач-педиатр Татьяна Нерадовских. Важным компонентом профилактики станет соблюдение режима дня, пишет "Тюменская область сегодня".

Сон и пробуждение должно быть ежедневно в одно и то же время. По утрам – зарядка, которая помогает ребенку проснуться, восполнить дефицит движения после сна и повысить активность нервной системы. Доказано, утренняя зарядка повышает умственную активность, способствует снижению частоты простудных заболеваний и благоприятно влияет на функции дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Также обязательно нужны ежедневные двухчасовые прогулки на свежем воздухе, проветривание комнат и влажная уборка.

Необходимо соблюдать режим сбалансированного питания для получения ребенком достаточного количества белков, кальция, фосфора и витамина D.

С началом отопительного сезона в квартирах и домах снижается уровень влажности воздуха. Из-за этого слизистая носа становится сухой и подверженной патологическому воздействию. Поэтому важно обеспечить в помещениях дополнительное увлажнение воздуха. А слизистую носа лучше увлажнять физиологическими растворами – брызгать или капать.

"Закаливание необходимо для организма деток. Однако нужно начинать такие процедуры постепенно и уж точно не сразу после перенесенного острого заболевания. Если ребенок еще маленький, то можно проводить "воздушные" ванные, когда малыш в течение нескольких минут находится без одежды при комнатной температуре воздуха и полном отсутствии сквозняков. Можно также проводить обливание ног водой комнатной температуры перед сном", - поделилась специалист.

Еще одним важным шагом в помощи ребенку и подростку станет предупреждение стрессовых ситуаций. Лучшая профилактика – полноценный сон. Подростки должны спать не менее восьми часов в сутки.