XXV Елисаветинско-Сергиевские чтения "Августейшие сестры Елизавета и Александра - подвиг милосердия" открылись в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международная научная конференция посвящена благотворительной и подвижнической деятельности Августейших сестер – Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и последней российской Императрицы Александры Феодоровны.

Научный форум, организованный Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", Институтом всеобщей истории Российской академии наук и Тюменским музейно-просветительским объединением, проходит под эгидой Министерство культуры РФ, правительства Тюменской области и правительства Москвы.

В программе XXV Елисаветинско-Сергиевских чтений "Августейшие сестры Елизавета и Александра – подвиг милосердия", которые продлятся два дня - 18 докладов, с которыми выступят историки, краеведы, представители музейного сообщества и православного духовенства из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Екатеринбурга, Алапаевска, Тобольска, а также со Святой Земли.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум начался с выступления хора Тобольской православной гимназии. Участников международной научной конференции благословил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

"Мы собрались во граде Тобольске, чтобы показать подвиг Царственных страстотерпцев, который является ярким свидетельством твердости их православной веры. Августейшие особы не почивали на лаврах – они трудились на ниве милосердия и подвигали других к добрым делам. Очень важно, чтобы мы не забыли об этом", – сказал владыка Димитрий.

Приветственное видеообращение участникам XXV Елисаветинско-Сергиевских чтений направил губернатор Тюменской области Александр Моор. Светлый христианский образ Августейших сестер – Императрицы Александры Феодоровны и Великой Княгини Елисаветы Феодоровны с наибольшей силой явил себя в подвиге деятельной и самоотверженной благотворительности, которой они посвятили себя в годы Первой Мировой войны, отметил глава региона.

"Александра Феодоровна в течение трех лет служила в лазаретах, как простая сестра милосердия. Под началом Елизаветы Феодоровны находились восемьдесят комитетов и шесть тысяч благотворительных организаций. Сегодня на долю нашего региона, как и всей России, выпали суровые испытания, но мы достойно выдерживаем их, потому что не отступаем от таких нравственных норм, как взаимопомощь, сострадание и милосердие. Эти ценности формировались в нас историей нашей страны. Верю, что соотечественников, разделяющих их – абсолютное большинство", – подчеркнул Александр Моор.

Губернатор выразил признательность организаторам XXV Елисаветинско-Сергиевских чтений за доверие и выбор Тюменской области для проведения форума.

"Мы обязательно должны содействовать историческому просвещению, потому что в этом – залог сохранения нашей государственности и нашего будущего. Благотворительная политика царской семьи была выстроена мудро, дальновидно, с любовью к ближнему. Все использовавшиеся тогда методики актуальны и сейчас. И изучать этот опыт нужно не только с духовно-нравственной точки зрения и ради преемственности исторической памяти, но и с практических позиций", – уверена председатель Наблюдательного Совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Научный форум уже приносит первые реальные результаты. Глава Тобольска Максим Афанасьев рассказал, что его очень заинтересовал опыт проведения выставок под открытым небом, о котором рассказала в своем докладе начальник службы сохранения и изучения памятников культурного наследия государственного музея-заповедника "Петергоф" Анна Ляшко. Наработки петергофских специалистов будут использованы при реконструкции Александровского сада, которая начнется в 2023 году.

Александровский сад и находящаяся в нем часовня расположены по-соседству с Тобольским музеем семьи Императора Николая II. Это будет идеальное место для уличных экспозиций, посвященных царской семье, убежден глава муниципалитета.

Вторая сессия XXV Елисаветинско-Сергиевских чтений "Августейшие сестры Елизавета и Александра - подвиг милосердия" пройдет 1 ноября в Москве в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Евгений Бабенко