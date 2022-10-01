  • 31 октября 202231.10.2022понедельник
  • USD61,5343
    EUR61,1328
  • В Тюмени 2..4 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жители Тюменской области присоединились к флешмобу в соцсетях в национальных костюмах

Общество, 14:06 31 октября 2022

из архива Анастасии Самойловой | Фото: из архива Анастасии Самойловой

Жители Тюменской области присоединились к флешмобу национальных костюмов ко Дню народного единства, который отметят в России 4 ноября.

Тюменка Анастасия Самойлова разместила у себя на странице во ВКонтакте пост с фотографиями в кубанском казачьем костюме и традиционном платке с розами. Одежду выбрала не случайно: предки девушки — казаки. "У Исаака Дунаевского и Василия Лебедева-Кумача есть "Песня о Родине" ("Широка страна моя родная..."). В каждой строчке лежит глубокий смысл. Песня написана в 1936 году, а слова актуальны и по сей день. "Как невесту. Родину мы любим, бережем, как ласковую мать". Я патриот своей страны и люблю ее всем сердцем. Считаю, что такие флешмобы сплачивают народ и прививают молодому поколению патриотизм и преданность", — поделилась она.

К посту во ВКонтакте тюменка приложила и архивные снимки, сделанные зимой.

из архива Анастасии Самойловой | Фото: из архива Анастасии Самойловой

К флешмобу присоединились и жители Ямала. Принять участие решила, например, Надежда Попова, которая считает, что праздник способствует единению народа. "Этот день показывает, насколько наша страна многообразна, колоритна. Мне интересна возможность продемонстрировать свой национальный костюм, познакомиться с культурой других народов. По национальности я коми-зырянка. На фото одета в национальный костюм коми, состоящий из блузки, парчового сарафана, передника. Голова покрыта платком. Фоном стали мебель и кухонная утварь музея "Коми изба" в селе Мужи", — рассказала Надежда Попова.

из архива Надежды Поповой | Фото: из архива Надежды Поповой

Участники сопровождают свои посты в социальных сетях хештегами #МыРоссия, #МыЕдины, #ДеньНародногоЕдинства.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День народного единства , национальности , флешмоб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 31.10.2022В Тюмени в День народного единства пройдет концерт "Мы вместе"
14:39 31.10.2022Врачи скорой помогли 19-летней тюменке с осколком стекла в глазу
14:28 31.10.2022Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Тюмени
14:06 31.10.2022Жители Тюменской области присоединились к флешмобу в соцсетях в национальных костюмах