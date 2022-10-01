Жители Тюменской области присоединились к флешмобу в соцсетях в национальных костюмах

| Фото: из архива Анастасии Самойловой | Фото: из архива Анастасии Самойловой

Жители Тюменской области присоединились к флешмобу национальных костюмов ко Дню народного единства, который отметят в России 4 ноября.

Тюменка Анастасия Самойлова разместила у себя на странице во ВКонтакте пост с фотографиями в кубанском казачьем костюме и традиционном платке с розами. Одежду выбрала не случайно: предки девушки — казаки. "У Исаака Дунаевского и Василия Лебедева-Кумача есть "Песня о Родине" ("Широка страна моя родная..."). В каждой строчке лежит глубокий смысл. Песня написана в 1936 году, а слова актуальны и по сей день. "Как невесту. Родину мы любим, бережем, как ласковую мать". Я патриот своей страны и люблю ее всем сердцем. Считаю, что такие флешмобы сплачивают народ и прививают молодому поколению патриотизм и преданность", — поделилась она.

К посту во ВКонтакте тюменка приложила и архивные снимки, сделанные зимой.

| Фото: из архива Анастасии Самойловой | Фото: из архива Анастасии Самойловой

К флешмобу присоединились и жители Ямала. Принять участие решила, например, Надежда Попова, которая считает, что праздник способствует единению народа. "Этот день показывает, насколько наша страна многообразна, колоритна. Мне интересна возможность продемонстрировать свой национальный костюм, познакомиться с культурой других народов. По национальности я коми-зырянка. На фото одета в национальный костюм коми, состоящий из блузки, парчового сарафана, передника. Голова покрыта платком. Фоном стали мебель и кухонная утварь музея "Коми изба" в селе Мужи", — рассказала Надежда Попова.

| Фото: из архива Надежды Поповой | Фото: из архива Надежды Поповой

Участники сопровождают свои посты в социальных сетях хештегами #МыРоссия, #МыЕдины, #ДеньНародногоЕдинства.

Инна Пахомова