Тюменский Росреестр предоставил более 20 тысяч сведений из ЕГРН с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 тыс. 166 запросов о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) направили жители Тюменской области в Кадастровую палату с января по сентябрь 2022 года. Они поступали от граждан, организаций, правоохранительных органов, судов и органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснила начальник отдела ведения архива Кадастровой палаты по Тюменской области Ольга Майбах, существуют определенные ограничения для получения таких сведений. Их предоставляют самим правообладателям недвижимости или их законным представителям, физическим и юридическим лицам, имеющим доверенность от собственника, а также наследникам недвижимости.

Копии документов, на основании которых сведения о том или ином земельном участке или объекте капитального строительства были внесены в госреестр недвижимости, можно запросить в Архиве тюменской Кадастровой палаты.

"Получить копии можно как на бумажном носителе, так и в виде электронных образов документов. За предоставление сведений ЕГРН в виде копии документа взимается плата", – добавила Ольга Майбах.

Запрос на предоставление копий документов жители региона могут подать в МФЦ, отправив запрос по почте на адрес Кадастровой палаты по Тюменской области (г. Тюмень, ул. Киевская, 78), либо воспользоваться услугой выездного приема. Также можно оформить электронный запрос в "Личном кабинете" на официальном сайте Росреестра или на портале госуслуг.