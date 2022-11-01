Обучение в медико-фармацевтической школе при ТюмГМУ пройдут 60 школьников

| Фото: пресс-служба Тюменского медицинского университета | Фото: пресс-служба Тюменского медицинского университета

60 школьников 8-11 классов станут участниками медико-фармацевтической школы, которая пройдет в Тюменском медицинском университете с 4 по 8 января, сообщает пресс-служба вуза.

Их отберут из 600 претендентов, прошедших регистрацию на сайте вуза. В числе кандидатов - школьники из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Курганской, Свердловской и Челябинской областей.

С 31 октября по 3 ноября ребята пройдут предварительное обучение. Лекции им прочитают преподаватели ТюмГМУ, МГУ им. Ломоносова и образовательного центра "Сириус". Также школьники выполнят творческие задания. Самых успешных из них пригласят на очную программу.

Имена участников медико-фармацевтической школы станут известны 7 ноября. Темой обучения станет "Движение". При этом занятия не будут включать теорию, а станут исключительно практическими. Обучение в медико-фармацевтической школе бесплатное.