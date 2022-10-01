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Заводоуковская семья приняла пятерых детей из Донбасса

Общество, 17:25 31 октября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

5 детей из Луганска теперь будут жить в замещающей семье в Заводоуковском городском округе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

До приезда в регион ребята проходили реабилитацию в Москве. В это время им оформили необходимые документы, а главное — российское гражданство.

Детям от 10 до 17 лет, все пятеро родные братья и сестры, двое из них — близнецы. У детей есть ограничения слуха, но они открыты к общению, понимают речь.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Впереди семью ждет большая работа по адаптации. Администрация Заводоуковского городского округа совместно с органами соцзащиты окажет семье всестороннюю поддержку.

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# Донбасс , Заводоуковский городской округ

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