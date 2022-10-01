Александр Моор: проект комплексного развития Заречной части Тюмени будет прекращен

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект комплексного развития Заречной части Тюмени будет прекращен, но от планов по трансформации центра города власти не отказываются. Об этом сказал губернатор Александр Моор в видеообращении к жителям, размещенном в соцсетях 31 октября.

"Мир меняется, и чтобы быть конкурентоспособными мы должны улучшать городскую среду. Качество которой стало важным фактором привлекательности населенных пунктов. Созданные нашими застройщиками в той же в Заречной части микрорайоны являются прекрасным примером того, какой должна быть современная городская среда. И мы будем поддерживать эти инициативы и в дальнейшем", – сказал Александр Моор.

Он обратил внимание руководителей всех уровней на то, как в регионе реализуют проекты, затрагивающие интересы людей. Найти баланс между частными и общественными интересами – всегда сложная задача.

"Я исхожу из того, что наш долг оставить нашим детям окружающий мир в лучшем состоянии, чем в том, в котором он сейчас. Это означает постоянную работу и изменения, польза которых не всегда очевидна сразу. Сейчас трудно представить, но строительство визитной карточки Парижа – Эйфелевой башни – не было принято современниками. Говорили, что она портит сложившийся облик города. Мы должны понимать, что такие споры – это нормально. Любые серьезные изменения вызывают тревогу. Задача органов власти всех уровней, созданных государством организаций, – эти тревоги и сомнения развивать, быть в постоянном контакте с людьми, отвечать на трудные вопросы. Если все это сделать будет доверие. Без него нельзя реализовать ни один масштабный проект", – заключил Александр Моор.

Напомним, губернатор сказал, что бюджет области на 2023 год будет напряженным, но останется социально ориентированным. Чтобы уложиться в параметры финансового документа, придется пересмотреть некоторые прежние решения.

Инна Пахомова