Александр Моор: проект комплексного развития Заречной части Тюмени будет прекращен
Проект комплексного развития Заречной части Тюмени будет прекращен, но от планов по трансформации центра города власти не отказываются. Об этом сказал губернатор Александр Моор в видеообращении к жителям, размещенном в соцсетях 31 октября.
"Мир меняется, и чтобы быть конкурентоспособными мы должны улучшать городскую среду. Качество которой стало важным фактором привлекательности населенных пунктов. Созданные нашими застройщиками в той же в Заречной части микрорайоны являются прекрасным примером того, какой должна быть современная городская среда. И мы будем поддерживать эти инициативы и в дальнейшем", – сказал Александр Моор.
Он обратил внимание руководителей всех уровней на то, как в регионе реализуют проекты, затрагивающие интересы людей. Найти баланс между частными и общественными интересами – всегда сложная задача.
"Я исхожу из того, что наш долг оставить нашим детям окружающий мир в лучшем состоянии, чем в том, в котором он сейчас. Это означает постоянную работу и изменения, польза которых не всегда очевидна сразу. Сейчас трудно представить, но строительство визитной карточки Парижа – Эйфелевой башни – не было принято современниками. Говорили, что она портит сложившийся облик города. Мы должны понимать, что такие споры – это нормально. Любые серьезные изменения вызывают тревогу. Задача органов власти всех уровней, созданных государством организаций, – эти тревоги и сомнения развивать, быть в постоянном контакте с людьми, отвечать на трудные вопросы. Если все это сделать будет доверие. Без него нельзя реализовать ни один масштабный проект", – заключил Александр Моор.
Напомним, губернатор сказал, что бюджет области на 2023 год будет напряженным, но останется социально ориентированным. Чтобы уложиться в параметры финансового документа, придется пересмотреть некоторые прежние решения.
Инна Пахомова