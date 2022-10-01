Герой России в Тюмени рассказал, какие мысли были во время аварийной посадки на кукурузном поле

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 50 человек приветствовали Героя России Дамира Юсупова на встрече в Тюменской областной думе 31 октября. В 2019 году он посадил самолет на кукурузном поле после отказа двигателей из-за попадания в них птиц и спас жизни 233 человек.

В Тюмени летчик побывал впервые и ответил на вопросы депутатов и работников облдумы, членов общественной молодежной палаты, поисковиков, юнармейцев и молодогвардейцев.

"По долгу службы я много раз бывал в аэропорту Тюмени и пролетал над нею, так как там проходит трасса, но в самом городе – впервые. На экскурсии мне и моей семье показали красивые места, мосты, набережную. Все очень понравилось, у вас замечательный город, цените, любите его, учитесь, работайте во благо родной земли", - подчеркнул он.

Дамир Юсупов рассказал, что путь его в летную профессию был долгим. После окончания школы на медкомиссии он не смог прочитать нижнюю строчку у офтальмолога, а с плохим зрением путь в небо был ему заказан. В то время в летные училища принимали до 23 лет, внутренний хронометр Юсупова отсчитывал годы, и после 25 лет мечту свою он похоронил. А в нулевых после развала летная отрасль начала возрождаться, возник дефицит кадров и возрастное ограничение убрали. И Дамир вновь решил попытать удачу. На этот раз он прошел комиссию, поступил и стал летчиком после 30 лет.

В авиакомпании "Уральские авиалинии" сначала летал вторым пилотом, а потом стал командиром воздушного судна. Через год после назначения и случилась та самая посадка. Как вспоминает летчик, в левый двигатель попали три чайки-хохотуньи размером от одного до полутора килограммов, то есть, размером с курицу, а в правый – две птицы. С момента взлета и до аварийной посадки прошло 93 секунды.

"Что-то мы сделали по инструкции, что-то нет, но самолет терял высоту, вернуться было невозможно, приняли решение приземляться на кукурузное поле. Команда сработала слаженно, с полными баками мы приземлились и смогли спасти людей", - добавил он.

На встрече выступил еще один Герой России Владимир Шарпатов, командир самолета Ил-76, принудительно посаженного талибами на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане в 1995 году, сумевший через год сбежать из плена. Он пояснил ситуацию с технической точки зрения и подчеркнул, что посадка была выполнена профессионально. Малейшая ошибка или неточное исполнение маневра могли привести к возгоранию, разрушению самолета и многочисленным жертвам.

Тюменскую молодежь интересовало многое: что чувствовал, и какие мысли были у летчика во время аварийной посадки, как изменилась его жизнь после совершения подвига, страшно ли было лететь в первый раз после случившегося.

Дамир Юсупов сказал, что пассажиры себя вели спокойно и достойно, не было никаких криков и воплей. В кабине тоже была рабочая обстановка, не было ничего похожего на то, что показывают в фильмах, никаких разговоров и эмоций, все были максимально сконцентрированы и молча работали.

"Шел большой поток противоречивой информации из-за сломанного датчика, громко кричала сигнализация, неустойчиво работали двигатели. С жизнью я не прощался, потому что самолет был управляемый, не молился, маму с папой, жену и детей не вспоминал, время не замедлялось, жизнь картинками передо мной не проносилась – просто работал. Слава Всевышнему, что все благополучно закончилось", - подытожил летчик.

Первый раз после аварии лететь было не страшно, но волнительно, добавил он. А жизнь после подвига изменилась, потому что стало очень много публичности, особенно после присвоения звания Героя России. Оно обязывает ко многому и заставляет соответствовать и быть достойным примером подрастающему поколению.

После беседы Дамиру Юсупову вручили памятную медаль от ассоциации Героев России и памятные подарки от областной думы и Юнармии.

Инна Кондрашкина