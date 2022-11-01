В Демьянской школе Уватского района открыли парту героя Андрея Копотилова

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Парту Героя, посвященную гвардии матросу Андрею Копотилову, погибшему в Чечне при исполнении воинского долга в 1995 году, открыли в Демьянской средней школе Уватского района. Учиться за ней будут лучшие школьники, сообщает администрация Уватского района.

Первому это почетное право выпало ученику 4 класса, отличнику учебы, активному участнику творческих конкурсов и предметных олимпиад Тимуру Шаухалову.

"Быть честным и справедливым, быть образцом в учебе и дисциплине, вести здоровый образ жизни и с гордостью сидеть за партой Героя", – пообещал школьник.

Гвардии матрос Андрей Копотилов родился 28 октября 1975 года в селе Демьянское. После окончания школы закончил СПТУ № 15 города Тюмени. В декабре 1993 года был призван в ряды Российской армии. В составе Объединенной группировки федеральных сил РФ принимал участие в боевых действиях по восстановлению конституционного порядка на территории Чеченской Республики.

Служил стрелком-санитаром 879-го отдельного десантно-штурмового батальона 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты Дважды Краснознаменного Балтийского флота. Принимал участие в январских боях в Грозном. Погиб 4 февраля 1995 года, выполняя боевое задание. Указом президента РФ от 7 февраля 1995 года награжден орденом Мужества. 20 февраля 1995 года награжден медалью "За отвагу" посмертно.

"Он так же, как и вы, учился в этой школе, посещал уроки, дружил, влюблялся, а в один из дней он пожертвовал собой, - обратилась к школьникам заместитель главы администрации Уватского района Людмила Шехирева. - Нам есть на кого равняться и кем гордиться! Герои живут во все времена, и каждый из вас может совершить добрый бескорыстный поступок, не ожидая, что тебя похвалят или вознаградят".

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

"Парта Героя" — это всероссийский образовательный проект, который реализуется в образовательных организациях в рамках проекта партии "Единая Россия" "Новая школа". Цель — создание условий для формирования у школьников уважительного отношения к истории своей страны, к людям, в чьей жизни было место подвигу и добрым делам.