На фестивале "Сибирские забавы" тюменцам покажут фланкировку шашкой и погадают по рукам

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Фестиваль народных игр и промыслов "Сибирские забавы" проведет Центр русской культуры в тюменском сквере Ветеранов энергетики в Тюмени 6 ноября. Это будет канун празднования Дня Сибири, который отмечатся 8 ноября.

Гостей ждет концерт фольклорных и народных коллективов, ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, интерактивная игровая площадка, конкурсы и розыгрыши, тематическая фотозона, ростовые куклы, гадания "Цыганки", показательные выступления по фланкировке шашкой, чай из самовара.

начало праздника - в 14 часов, сообщаеют организаторы.