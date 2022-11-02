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На фестивале "Сибирские забавы" тюменцам покажут фланкировку шашкой и погадают по рукам

Общество, 08:31 02 ноября 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Фестиваль народных игр и промыслов "Сибирские забавы" проведет Центр русской культуры в тюменском сквере Ветеранов энергетики в Тюмени 6 ноября. Это будет канун празднования Дня Сибири, который отмечатся 8 ноября.

Гостей ждет концерт фольклорных и народных коллективов, ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, интерактивная игровая площадка, конкурсы и розыгрыши, тематическая фотозона, ростовые куклы, гадания "Цыганки", показательные выступления по фланкировке шашкой, чай из самовара.

начало праздника - в 14 часов, сообщаеют организаторы.

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# День Сибири , Центр русской культуры

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